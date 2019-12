VIDEO| Salerno in ginocchio, il fiume Fusandola è una cascata Chiusi i sottopassi di Pastena e San Leonardo, tantissimi i disagi in città per il maltempo

Con il maltempo e le forti piogge che hanno interessato l’area cittadina nel corso delle ultime ore numerosi sono stati i disagi che si sono verificati. Tante le strade allagate sia in centro che nelle zone orientali, registrate anche numerose frane e smottamenti. Uno degli eventi che più ha colpito i tanti residenti è stata la grande massa d’acqua che da questa mattina ha iniziato a scorrere senza sosta all’altezza di via Fusandola, di fronte la chiesa dell’Annunziata.

In particolare, il torrente sarebbe quello il cui corso fu deviato, parzialmente tombinato, per la costruzione per Crescent sul Lungomare cittadino nei pressi della spiaggia di Santa Teresa. Un’azione che, secondo quanto avrebbe dichiarato il consulente della Procura della Repubblica di Salerno, determinerebbe, appunto, pericolo di esondazione proprio nel centro storico della città. Tanta è stata la preoccupazione e curiosità da parte dei residenti in merito alla "cascata" che si è venuta a creare.

Analoghe sono le condizioni del fiume Irno che, all'altezza del Gran Hotel Salerno, sembra essersi pericolosamente ingrossato. Intanto, nella zona orientale della città i sottopassi situati in via Paradiso di Pastena e al San Leonardo sono stati chiusi al traffico poichè completamente allagati. Forti rallentamenti alla circolazione anche a Fratte e nel rione Carmine dove, in particolare, sembrerebbe essere venuto giù parte del cornicione di un palazzo, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Ugualmente difficile è la situazione all'altezza del Villaggio del Sole, così come il tratto tra Salerno e Pontecagnano dove si è registrata l'esondazione del Picentino.