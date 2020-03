Secondo caso di Coronavirus a Pontecagnano Faiano La conferma del sindaco Lanzara: "La situazione è monitorata"

Arriva la conferma del sindaco Giuseppe Lanzara: secondo caso di Coronavirus nel comune di Pontecagnano Faiano, si tratta di un paziente riconducibile al primo caso accertato. La fascia tricolore lo ha comunicato tramite un video sul suo profilo Facebook:

“Abbiamo già messo in isolamento tutte le persone che erano riconducibili o che hanno avuto contatti con questo secondo paziente, già state avvertite anche nei giorni precedenti. La situazione è assolutamente monitorata.” fa sapere Lanzara.

Il sindaco coglie l’occasione anche per ribadire l’importanza del rimanere in casa: “Ognuno di noi può aver avuto contatti con persone potenzialmente affette da Coronavirus e quindi la cosa migliore è quella di rimanere in casa e adottare un protocollo rigido. Uscire soltanto in casi di grande necessità.”

“Controlli a tappeto e tolleranza zero” comunica il primo cittadino Giuseppe Lanzara: “Sono già state denunciate 50 persone che non si sono attenute alle normative ed erano per strada senza opportuna motivazione. Queste persone dovranno affrontare un processo penale e verrà fatta una sanzione da 500 ai 3000 euro.”

“Ognuno di noi deve riservare la giusta attenzione a questa emergenza, abbiamo nelle prossime ore già attivato un servizio integrativo di sostegno alimentare per le famiglie più bisognose che sono più in difficoltà e metteremo in campo anche un servizio di consegna a domicilio dei farmaci. Massima allerta e massima attenzione, cerchiamo tutti di fare la nostra parte. Forza Pontecagnano, uniti ce la faremo.” Conclude il sindaco