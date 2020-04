Covid-19, altra tragedia a Cava: muore medico di base Lottava per la vita all'ospedale di Salerno, aveva 63 anni

E' l'ennesima giornata di lacrime per la città di Cava de' Tirreni, tra le città della provincia di Salerno che sta pagando il prezzo più alto in termini di decessi per l'emergeza Covid-19. Si è spento all'ospedale Ruggi, dove stava lottando per la vita, il medico di base 63enne che era risultato positivo al Coronavirus. La notizia del contagio era stata comunicata lo scorso 28 marzo dal sindaco metelliano Vincenzo Servalli. Sotto choc l'intera comunità di Cava de' Tirreni dove si sono registrati cinque decessi tra coloro che erano risultati positivi al virus. Il medico metelliano è l'ennesimo servitore del Paese che ha perso la vita nella lotta per provare a sconfiggere il nemico invisibile.