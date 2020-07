A Salerno un totem per controllare febbre e accessi in Duomo La temperatura viene misurata attraverso la scansione del polso, stamane la consegna

È una delle prime cattedrali in Italia a dotarsi di uno strumento che garantirà controlli e sicurezza in questa fase di emergenza. Da questa mattina è attivo nel Duomo di Salerno un totem igienizzante termoscanner con contatore per accessi. L'innovativa strumentazione è stata donata all'Arcidiocesi dall'azienda Cti FoodTech all’Arcidiocesi. Caratterizzato da un design innovativo e da una struttura interamente in acciaio inossidabile, il sistema è in grado di rilevare la temperatura corporea mediante la scansione del polso. Inoltre, consente o inibisce automaticamente il passaggio degli utenti, verificando attraverso il riconoscimento facciale anche se si sta indossando o meno la mascherina. Alla cerimonia di consegna hanno preso parte l'arcivescovo di Salerno, Andrea Bellandi, il parroco della cattedrale, don Michele Pecoraro, Biagio Crescenzo e Alessandro Crescenzo di Cti Foodtech. «È uno strumento essenziale per dare a tutti la sicurezza di poter vivere una celebrazione eucaristica in condizioni di sicurezza e distanziamento», ha affermato l'arcivescovo Bellandi, ringraziando l'azienda per l'importante donazione.