Fisciano: negativo al Covid il presidente de "La solidarietà" Sospiro di sollievo per l'associazione: anche il secondo tampone di controllo è risultato negativo

Negativo al secondo tampone di controllo il Presidente de “La Solidarietà” di Fisciano (SA) Alfonso Sessa. Confermata, dunque, la negatività già riscontrata ieri pomeriggio a seguito di un primo tampone di controllo eseguito dal Presidente del sodalizio Fiscianese, dopo che un tampone iniziale gli aveva riscontrato una falsa positività.

La notizia della positività al Covid-19, era stata diffusa ieri, nella giornata di sabato 3 ottobre, attraverso i social dal Sindaco di Fisciano, dott. Vincenzo Sessa. In un primo momento ha destato una certa preoccupazione. Allarme, poi, rientrato già dopo che il Presidente Sessa si era sottoposto al successivo tampone di controllo, che per fortuna ha dato esito negativo. Quest’oggi, come da protocollo, ha effettuato il secondo tampone di controllo che ha confermato la negatività spazzando il campo da tutti i dubbi.

“Ero sicuro – ha detto il Presidente de “La Solidarietà” – della mia negatività al virus. Il primo tampone risultato positivo, infatti, è stato per me una sorpresa, anche perché, oltre che asintomatico, mi sono sempre sentito bene dal punto di vista fisico. Ringrazio tutti coloro che hanno avuto la premura di accertarsi delle mie condizioni di salute e tutti i volontari e i collaboratori dell’Associazione, che stanno svolgendo con professionalità i propri compiti, pur essendo in una posizione di “rischio calcolato”. Ma il loro è un supporto fondamentale per la collettività”.

Un sospiro di sollievo, quindi, che mette tutti tranquilli, grazie alla conferma giunta da questo ulteriore tampone di controllo eseguito nella giornata odierna da parte del Presidente de “La Solidarietà” di Fisciano (SA).

A seguito della notizia sulla prima positività del Presidente Sessa, si sono sottoposti al tampone tutti i volontari de “La Solidarietà”, compresi gli esponenti dello staff di segreteria, il cui esito è per loro risultato NEGATIVO, così come per tutti i familiari.