Covid, nuova vittima a Baronissi: muore anziana 83enne La donna era ricoverata all'ospedale Da Procida di Salerno, il cordoglio del sindaco

La comunità di Baronissi piange la scomparsa di un'altra sua concittadina che era risultata positiva al Coronavirus. A perdere la vita è stata una donna di 83 anni che, come comunicato dal sindaco Gianfranco Valiante, si è spenta questa mattina all'ospedale "Da Procida". «Devo comunicare il decesso di un’altra concittadina a causa del coronavirus. La signora Anna Memoli, 83 anni, era stata ricoverata qualche settimana orsono in ospedale per un intervento chirurgico: ha contratto il virus e questa mattina, purtroppo, si e’ spenta al “Da Procida” di Salerno. Le mie più affettuose condoglianze alla famiglia. Baronissi piange la scomparsa di un’altra sua concittadina», il messaggio di cordoglio del primo cittadino.

Si tratta della quinta vittima nel Comune della Valle dell'Irno, la quarta dall'inizio della seconda ondata che ha colpito in modo serio la Valle dell'Irno: con i 12 nuovi casi positivi comunicati questa mattina, a Baronissi sono 245 i cittadini che hanno contratto il Covid, mentre sono 91 i guariti.