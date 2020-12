Contursi Terme, attivata la nuova sede USCA Medici ed infermieri ASL saranno presenti tutti giorni dalle 8 alle 20

Inaugurato, questa mattina, il nuovo centro USCA a Contursi Terme in località Tufaro. Il distretto sanitario 64 dell’Asl di Salerno apre così ad una seconda sede di unità speciale di comunità assistenziale nella Valle del Sele, dopo quella di Eboli. Il taglio del nastro, questa mattina, alla presenza del Sindaco Alfonso Forlenza, del Parroco don Salvatore Spingi, della Dottoressa Giuseppina Arcaro Direttrice Distretto 64, della Dottoressa Giovanna Di Dia Dirigente Asl, della Dottoressa Pasqualina Calzaretta Responsabile Medicina di Base, del Dottor Lazzaro Lenza Referente USCA. Non poteva mancare la Croce Rossa Italiana (CRI) - comitato locale di Serre che supporterà quotidianamente il personale sanitario. La struttura del Tufaro è stata messa a disposizione dell’Asl gratuitamente da parte del Comune di Contursi per la cura e la prevenzione del covid. Medici ed infermieri ASL saranno presenti tutti giorni dalle 8 alle 20. Il centro USCA per questa fase emergenziale COVID sarà al servizio dell’intera Valle del Sele.