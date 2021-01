Covid, crescono i contagi a Ravello: altri 20 positivi Allerta in Costiera Amalfitana: nella città della musica i casi salgono a 54

Preoccupa l'incremento dei contagi da Covid che sta interessando la Costiera Amalfitana. In queste ore i riflettori sono puntati su Ravello dove sono da poco arrivati i primi esiti dei 150 tamponi effettuati nei giorni scorsi. Di questi 20 hanno dato esito positivo per un totale di 54 cittadini colpiti dal Covid.

«Siamo ancora in attesa di una parte degli esiti dei tamponi eseguiti sabato 9 gennaio», fa sapere il Comune di Ravello attraverso la sua pagina social.