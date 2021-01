Neve e gelo anche nel salernitano: fiocchi in Costiera Imbiancate le vette dei Monti Lattari

Weekend di freddo e gelo in Campania. Pioggia, vento fino a oltre 30 chilometri orari proveniente dalla Russia continentale e anche neve nel salernitano. La perturbazione ha raggiunto i Balcani in questi giorni e nelle prossime ore raggiungerà l’Italia meridionale, dove si incontrerà con la piccola bassa pressione nel Tirreno proveniente dalla Francia, ciò renderà il clima particolarmente rigido. In calo drastico le temperature.

A Salerno minime di 1 grado e massime 7 gradi, con venti a 17 chilometri orari. Un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sta portando neve e gelo anche a quote basse e in Costiera.

Nelle zone collinari e montuose, tra Ravello e Tramonti sono caduti i primi fiocchi di neve, i volontari della pubblica assistenza "Millenium" e "I Colibrì" chiamati alle operazioni di spargimento sale sulla SP1 Ravello-Chiunzi e per le strade di Tramonti, per evitare la formazione di ghiaccio in serata.