Salerno: pulizia straordinaria dei quartieri Proseguono gli interventi del comune in città

Continua l’attività di pulizia straordinaria nei quartieri messa in campo dal comune di Salerno, a lavoro il personale di Salerno Pulita, con l’impiego delle nuove spazzatrici e furgoni per il trasporto dei rifiuti. Dopo l'intervento a Sala Abbagnano questa mattina è toccato a via Pellegrino Cucciniello, mercoledì sarà la volta di via delle Ginestre e Casa Manzo, qui divieto di sosta e di fermata degli autoveicoli, per consentire l’impiego delle spazzatrici, scatterà alle ore 7 e proseguirà fino al termine dell'intervento.