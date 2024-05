Salerno, sorpresi a rubare in un ufficio di via Petrone: arrestati Provvidenziale l'intervento dei carabinieri, la refurtiva è stata restituita

Soltanto il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato un nuovo furto a Salerno. In nottata due stranieri si sono introdotti in un ufficio di via Petrone, portando via materiale informatico ed altri oggetti di medio valore. A quanto pare, però, la loro presenza non è passata inosservata. In pochi minuti, infatti, i carabinieri della compagnia di Salerno - guidati dal comandante Antonio Corvino - hanno raggiunto la zona, riuscendo a bloccare gli autori del furto. Entrambi sono stati tratti in arresto e la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.