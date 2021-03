Musica e pallone in centro a Salerno: arriva la Polizia È accaduto in serata nei pressi di piazza della Concordia

Il Covid continua a circolare velocemente anche in provincia di Salerno. Una situazione preoccupante che, purtroppo, non sembra essere percepita da tutti. Continuano, infatti, i gesti irresponsabili visti in diverse città d’Italia nello scorso week-end. Salerno non sembra fare eccezione. Questa sera intorno alle 22 un gruppetto di giovani è stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato mentre giocava a pallone nel sottopiazza della Concordia. Il tutto accompagnato anche da musica proveniente da un’auto. Scena che non è passata inosservata ai poliziotti, impegnati nei consueti controlli per verificare il rispetto delle norme anti-Covid.