Covid: ancora due vittime in provincia di Salerno Lutto a Sicignano e Pagani. A Scafati sono 1547 i cittadini attualmente positivi al virus

Il Covid non arresta la sua corsa, nuovi contagi e nuove vittime in provincia di Salerno. Lutto a Sicignano degli Alburni."La comunità Sicignanese oggi paga il prezzo più caro di questa pandemia. Il Sindaco, l'Amministrazione Comunale e l'intera cittadinanza si stringono, in silenzio e con affetto, attorno alle famiglie Martino e Cipresso in questo momento di grande dolore." Scrive il primo cittadino Giacomo Orco. Sono 38 i cittadini attualmente positivi al Covid in città, di cui 2 ricoverati.

Ancora una vittima anche a Pagani, è la 29esima nel comune. Un altro pesante bollettino per la città dell'Agro che registra anche 41 nuovi positivi al Covid-19 e 13 guariti. Le persone ricoverate sono 11, i cittadini attualmente positivi sono 413.

Nel consueto video appuntamento del sindaco Cristoforo Salvati, il primo cittadino ha comunicato che sono 1547 i casi in città. Per cercare di individuare gli asintomatici e contenere la diffusione del virus è stata organizzata una campagna di screening in tutte le città dell'area nord della provincia. A Scafati, i tamponi gratuiti verranno effettuati nella palestra della scuola "S. Falco", martedì 16 marzo. Ad Angri 13 nuovi positivi e guariti, sono 569 i casi attivi in città.

A San Valentino Torio il sindaco Michele Strianese ha comunicato 2 nuovi casi positiv e 3 cittadini guariti. Sono ora 166 i casi positivi attiivi nel paese. "L' Italia e' quasi interamente in zona rossa. Chiedo a tutti la massima responsabilita' possibile in questo difficilissimo momento. In questo week end restiamo a casa e soprattutto evitiamo pericolosi assembramenti." L'appello della fascia tricolore. A Pontecagnano sono 8 i nuovi casi e 4 i guariti, 11 ad Eboli e due donne a Mercato San Severino.