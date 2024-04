Parte la stagione crocieristica a Salerno, il saluto del sindaco ai turisti Previsti circa 70 approdi, attesi 100mila passeggeri in transito in città

"Salerno rivolge un caloroso benvenuto ai turisti della nave Mein Schiff 6 che ha stamani inaugurato la stagione crocieristica a Salerno. Fino al prossimo 1 gennaio 2025 sono previsti circa settanta approdi delle compagnie internazionali per un totale di 100mila crocieristi in arrivo. Salerno, con la Stazione Marittima di Zaha Hadid, diventa sempre più una destinazione rilevante per il turismo crocieristico". Lo fa sapere, in una nota, il Comune di Salerno.

"Le compagnie scelgono la città per le sue attrazioni, la sicurezza, la posizione privilegiata, la prossimità della Stazione Marittima al centro storico molto gradita dagli ospiti. La durata delle soste è tra le più lunghe del mercato con dieci overnight (soste anche notturne), le navi e gli itinerari sono nel segmento più ambito. Ed i commenti nel post visita sono molto positivi. La stagione a Salerno è sempre più lunga, con una decina di approdi nel periodo delle Luci d'Artista. Le crociere sono una risorsa importante per la nostra comunità. Lo sviluppo crescente di questo comparto genera economia, lavoro, opportunità realizzando a pieno il progetto di riqualificazione urbanistica e valorizzazione socio-economica di Vincenzo De Luca", il commento del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.