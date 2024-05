Juventus-Salernitana, i convocati di Allegri: recuperano i big Risolti i dubbi per l'attacco per Allegri che pensa ad un maxi-turnover

Juventus-Salernitana è sfida che vale tanto per i bianconeri che ambiscono a chiudere il discorso qualificazione in Champions League. Allegri deve fare i conti con la squalifica di Weah e con le defezioni pesanti di Alex Sandro, Danilo e De Sciglio. Buone notizie per l’attacco: erano in dubbio ma sia Chiesa è stato convocato così come è stato convocato Yildiz. Grande attesa per le scelte di formazione, con possibili novità in tutti i reparti in vista della sfida di mercoledì con l'Atalanta.

I convocati di Allegri: Szczesny, Pinsoglio, Perin, Bremer, Gatti, Rugani, Cambiaso, Djalò; Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Rabiot, Alcaraz, Nicolussi; Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling, Kean.