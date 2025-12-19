Salernitana-Foggia, i convocati di Raffaele: si ferma anche Liguori

Non arrivano buone notizie dalla rifinitura

Salerno.  

Defezioni pesanti. Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Giuseppe Raffaele ha convocato 21 calciatori per la sfida in programma domani pomeriggio alle 14:30 allo stadio Arechi contro il Foggia, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Alla lista manca Liguori oltre a Varone, Inglese e Coppolaro, così come il lungodegente Cabianca. Di seguito l’elenco:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 95 Barzagli*;

CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 6 de Boer, 17 Knezovic, 29 Tascone, 39 Iervolino, 45 Di Vico;

ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Ferrari, 20 Ferraris, 70 Boncori

