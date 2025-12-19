Sindaco minacciato con un coltello, Bilotti: "Solidarietà a Giuliano" La senatrice: episodi del genere sono ingiustificabili e vanno condannati con fermezza

«Esprimo solidarietà e vicinanza al sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano, per quanto accaduto ieri. Il primo cittadino del Comune di cui sono originaria, come si legge in diversi articoli di stampa, è stato minacciato da un uomo armato di coltello. Episodi di questo genere vanno condannati con fermezza e non possono trovare alcuna giustificazione. Ancor di più perché aggredire un sindaco significa aggredire non solo una persona, ma l’intera comunità che rappresenta e i valori democratici su cui si fondano le istituzioni».

A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, a proposito del grave episodio che ha visto coinvolto - suo malgrado - la fascia tricolore salernitana.