Far west a Giffoni, un senza fissa dimora minaccia sindaco con un coltello L'uomo si era recato in Comune per chiedere un alloggio: disarmato dalla Municipale

Momenti di tensione nei pressi del municipio di Giffoni Valle Piana, dove il sindaco Antonio Giuliano è stato minacciato con un coltello da un senza fissa dimora, che si era recato in Comune per chiedere l'assegnazione di un'abitazione.

Il presunto aggressore avrebbe puntato più volte un coltello a scatto contro la fascia tricolore, per poi essere disarmato dagli agenti della Polizia locale. L'uomo è stato poi preso in carico dal personale del Centro di igiene mentale: l'episodio è al vaglio della Procura di Salerno.