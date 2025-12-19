Spaccio di droga, sequestrati 45 chili di marijuana venduta come cannabis light Il responsabile è stato condannato a 2 anni e 2 mesi e ad una multa di 12mila euro

Spacciava marijuana all'interno dei suoi negozi, condannato un uomo di nazionalità italiana. La Guardia di Finanza ha sequestrato 45 chili di marijuana light in una catena di negozi che vendeva prodotti a base di cannabis sativa.

Così come ricostruito dalla Procura di Nocera Inferiore, il prodotto in vendita era stato mistificato, nonostante avesse la dicitura "light". Le fiamme gialle della compagnia di Scafati hanno effettuato una serie di perquisizioni in più punti vendita e locali di stoccaggio tra agro nocerino sarnese e vesuviano, sequestrano 44,7 chili di marijuana, oltre a varie confezioni di liquido di ricarica per sigarette elettroniche.

Dalle analisi sulla sostanza sequestrata sono emersi valori di Thc ben al di sopra della soglia di legge, che è dello 0,6%. Inoltre, la merce era commercializzata con altre irregolarità che la rendevano estremamente pericolosa per la salute dei consumatori, tra cui l'assenza delle certificazioni di filiera, la mancata esibizione delle analisi di laboratorio obbligatorie e difformità tra etichettatura e contenuto reale dei prodotti.

Uno degli indagati è stato raggiunto dalla misura cautelare dell'obbligo di dimora. Al termine del procedimento con rito abbreviato, il Tribunale di Nocera Inferiore ha emesso una sentenza di condanna definitiva a 2 anni e 2 mesi di reclusione e 12mila euro di multa, oltre all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività commerciale. La marijuana invece è stata distrutta.