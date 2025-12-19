Violenza sessuale su una ragazzina dopo il falò in spiaggia, indagati 2 minori L'episodio risale allo scorso ferragosto: la vittima aveva bevuto e assunto droghe

Due ragazzi di 17 anni sono stati condotti in comunità per l'accusa di violenza sessuale di gruppo su una 16enne. I fatti risalgono alla notte di ferragosto, durante un falò in spiaggia in Cilento.

Secondo quanto ricostruito dal tribunale per i minorenni, i due - abusando delle condizioni di inferiorità psicofisica della ragazzina, che aveva assunto alcolici e stupefacenti - l'avrebbero portata in un parcheggio nei pressi della spiaggia, costringendola a subire atti sessuali e umiliandola con diversi insulti.

Le indagini condotte dalla polizia si sono basate sul riscontro delle dichiarazioni della vittima, sull'analisi delle celle del traffico telefonico, sulle testimonianze di altre persone informate sui fatti e sulle immagini di videosorveglianza, che hanno immortalato le fasi precedenti e successive a quanto accaduto.

A coordinare le indagini il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Salerno, Angelo Frattini, che in una nota ha richiamato l'attenzione "sulla diffusione dei comportamenti di abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte dei minori, che comportano gravi danni alla salute degli stessi".