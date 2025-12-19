Sarno, concerto solidale per la ricerca: artisti in campo con Telethon

L'iniziativa organizzata dal Circolo dell'Amicizia, storica associazione del territorio

Sarno.  

Musica per la solidarietà, Sarno ospita il concerto Telethon. L'evento è organizzato dal Circolo dell’Amicizia, storica associazione attiva sul territorio Sarnese da oltre cinquant'anni (celebrerà i 60 anni nel 2027). L'associazione è celebre per aver dato vita all'Episcopio Teatro Festival, che quest'anno ha festeggiato la sua XXX edizione.

"Sono felicissima e onorata di assumere la direzione artistica di questo evento benefico. Metterò la mia esperienza e il mio contributo musicale al servizio della ricerca di Telethon. Il mio obiettivo principale è duplice: valorizzare gli artisti del nostro territorio – molti dei quali ormai affermati a livello mondiale – e promuovere le giovani promesse della musica - spiega Francesca Manzo -.  Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare il cantautore sarnese, ormai acclamato a livello nazionale, Manù Squillante. Da concittadina e coetanea, la sua adesione è motivo di grande soddisfazione".

Il concerto sarà un percorso musicale a tutto tondo, un viaggio attraverso i secoli e i generi per coinvolgere un pubblico di tutte le età:

  • Prima Parte - Dal Classico al Contemporaneo: Inizieremo con l'eleganza di Bach e la poesia di Chopin, grazie al talento del pianista Walter Siano. Proseguiremo poi con le intense melodie di Piazzolla e Morricone, interpretate dal giovanissimo e promettente clarinettista Matteo Ferrentino.
  • Seconda Parte - Il Cantautorato Italiano: Concluderemo con l'energia e l'attualità del cantautorato italiano contemporaneo di Manù Squillante.

"Quest'anno avremo l'onore di ospitare un medico e una ricercatrice Telethon che condivideranno le loro preziose testimonianze. Per noi del Circolo dell’Amicizia, è un vanto grandissimo poter dare voce a chi lotta quotidianamente per la ricerca. Non potremmo immaginare l’evento senza il suo carisma: il nostro amato presentatore, Alfonso Dolgetta, sarà ancora una volta con noi per guidare la serata", ha aggiunto il presidente Michele Albarella.

Come contribuire

L'ingresso al concerto è gratuito, ma si può sostenere la missione di Telethon:

  • È possibile fare una donazione spontanea ai volontari presenti durante la serata.
  • È possibile acquistare i celebri Cuori di cioccolato Telethon, disponibili su tutto il territorio nazionale.
     

Dove Trovare i Volontari a Sarno

  • * Nei giorni festivi e prefestivi presso il Supermercato Piccolo di Sarno.
  • * Sabato 20 e Domenica 21 dicembre in Piazza Municipio.
  • * Sede del Circolo dell’amicizia a Episcopio

