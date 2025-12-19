Salernitana-Foggia, Raffaele: "Chiudere bene l'anno con i tifosi" Il tecnico alla vigilia: "Servirà una grande prova"

Giuseppe Raffaele ha presentato ai canali ufficiali del club la sfida Salernitana-Foggia: "Vogliamo assolutamente chiudere bene il 2025 davanti ai nostri tifosi. In questo girone d’andata abbiamo seminato e costruito, non è stato semplice ma abbiamo raccolto degli ottimi risultati riuscendo a superare qualche fisiologico momento con uno spirito di gruppo incrollabile e tanta determinazione. Alleno un gruppo serio che sa quello che vuole e quanto sia duro il percorso da fare. In questa settimana il morale è sicuramente stato alto ma sappiamo che non si può lasciare nulla al caso. Anzi, dobbiamo fare la partita e puntare a regalare un successo alla proprietà, alla tifoseria e a tutti noi.

Poi sulla sfida di domani; "Affronteremo questa gara ancora con delle defezioni importanti e questa squadra ha dimostrato di essere pronta a combattere nei frangenti in cui bisogna stringere i denti e andare oltre. Il Foggia è in un ottimo momento di forma, nelle ultime tre partite ha totalizzato sette punti battendo Cosenza e Monopoli. Ha trovato prestazioni e risultati, per cui sarà cliente ostico a cui prestare massima attenzione. Per ottenere i tre punti serve una grande prova”.