Salernitana Primavera, l'era Stendardo si apre con un pari: solo 0-0 col Crotone Lo scontro diretto termina senza gol. Il nuovo tecnico: "Strada dura ma abbiamo qualità"

Il debutto di Guglielmo Stendardo sulla panchina della Salernitana Primavera termina senza gol. Lo scontro diretto con il Crotone sul sintetico del Troisi di Giffoni Valle Piana si chiude con un pareggio (0-0) che sta stretto soprattutto alla compagine ospite, pericolosa in più di una circostanza e fermata da una traversa. Per i granatini, dopo il cambio tecnico, qualche errore di troppo e la mancanza di lucidità nei momenti chiave del match. Granatini che salgono a quota 8 punti, conservando il vantaggio di tre lunghezze sul Crotone ultimo e riagguantando il Palermo, fermo al terzultimo posto.

Le parole del tecnico al triplice fischio finale: “E’ stata una partita difficile contro una squadra molto compatta sotto il profilo difensivo. Abbiamo però mostrato grande determinazione, con l’atteggiamento giusto. Non abbiamo mai mollato nonostante qualche errore di troppo. Lo reputo però un debutto positivo. Sono ottimista perché ci sono tutte le basi necessarie per ottenere il nostro obiettivo perché questa piazza merita il massimo”. Sul ritorno a casa: “La parentesi con la Salernitana è stata una delle più belle della mia carriera. Ho tantissimi ricordi. Spero anche da allenatore di riuscire a vivere belle emozioni. Non sarà un’impresa facile però sono orgoglioso di far parte di questa società perché è ambiziosa e spero di riuscire a dare il meglio. L’obiettivo? La classifica non ci sorride. C’è da lottare tanto. Anche oggi il Crotone che è dietro di noi dimostra di avere qualità. Serve dare di più perché conosciamo i nostri problemi ma possiamo dare e fare di più, anche con qualche rinforzo in più”.