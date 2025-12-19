Capaccio Paestum senz'acqua anche nel periodo natalizio, l'ira del sindaco Paolino: "L'Asis sta superando il limite di tolleranza"

Il sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, protesta nei confronti dell’Asis per interruzioni idriche previste nel periodo natalizio. “La risorsa idrica nella località Capoluogo ed aree limitrofe non è gestita e distribuita dal Comune di Capaccio Paestum ma dall’Asis. L’Asis dispone le momentanee sospensioni dell’erogazione idrica, l’Asis è responsabile della crisi idrica che in questi mesi attanaglia il capoluogo. L’Asis continua a fornire spiegazioni adducendo le cause alla precedente stagione invernale particolarmente secca che ha fatto registrare una consistente diminuzione della risorsa idrica in sorgente", le parole della fascia tricolore pestana.

"Apprendere che addirittura l’Asis procederà a delle interruzioni idriche su 18 Comuni nel periodo delle festività natalizie, supera la soglia della nostra tolleranza e pone disagi vergognosi ai cittadini e alle famiglie interessate. Il Comune di Capaccio Paestum sta facendo il massimo, anzi di più per risolvere per conto suo il problema acqua al capoluogo e, soprattutto, ha un programma e progetti seri e concreti - ricorda il sindaco -. Il Comune di Capaccio Paestum ha già avviato una pianificazione e progettazione che prevede, da un lato, l’incremento delle risorse idriche interne al territorio comunale e, dall’altro, un intervento mirato sull’efficientamento della rete di distribuzione, al fine di ridurre le dispersioni e migliorare l’efficienza del servizio. Verranno effettuati sopralluoghi tecnici finalizzati all’individuazione e alla chiusura di eventuali allacci abusivi. In 12 mesi il problema acqua al capoluogo, se non vi saranno intoppi, sarà realmente e definitivamente risolto. Chi parlava negli anni passati di problema risolto, deve sapere che l’acqua ci stava solo per mere contingenze climatiche. Deve sapere che

il nuovo serbatoio in località Castagneto è tutt’ora un’opera incompiuta e non è mai entrato in funzione, e non risolverebbe nulla, nonostante i circa 600mila euro spesi".