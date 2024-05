Sventrano l'ingresso e scappano con i soldi: colpo in banca nel Salernitano Il raid è stato interamente ripreso dalle telecamere di videosorveglianza

Ladri in azione a Sassano dove all'alba è stato realizzato un colpo ai danni della filiale della Banca Magna Grecia. I malviventi, dopo aver sventrato le porte d'ingresso dell'istituto di credito, sono riusciti ad impossessarsi della cassetta conta soldi di uno sportello. L'azione è durata pochi minuti ed è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della banca che si trova in località Silla, nel comune del Vallo di Diano. Dopo aver messo a segno il colpo, i malviventi si sono dati alla fuga a bordo di un'auto. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina che, al momento, non hanno ancora quantificato l'entità del colpo messo a segno dai banditi.