Salerno, incidente in tangenziale: coinvolta ambulanza con paziente, 4 feriti Traffico in tilt e circolazione bloccata per ore

Un incidente si è verificato nella tarda mattinata lungo la tangenziale di Salerno, in direzione Reggio Calabria. Nel tamponamento sono rimaste coinvolte un’auto ed un’ambulanza che stava trasportando in ospedale un paziente. La dinamica dell’incidente - avvenuto lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore, nei pressi dello svincolo di Mariconda - è ancora in fase di ricostruzione.

Nell’impatto sono rimaste contuse quattro persone: oltre al paziente dell’ambulanza (che è arrivato al "Ruggi" in codice rosso, in attesa di accertamenti specifici), anche l’autista, l’infermiere e la ragazza che era alla guida dell’auto. Tutti sono stati trasportati nel vicino ospedale di Salerno dalle ambulanze dell’associazione La Solidarietà e della Croce Bianca. Sul posto anche i carabinieri per la gestione della viabilità che è andata in tilt. Anas ha inizialmente disposto la chiusura della tangenziale e l’uscita obbligatoria a Mariconda per consentire soccorsi e rilievi. Dopo qualche ora la situazione è tornata alla normalità.