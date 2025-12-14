San Valentino Torio, ladri acrobati tentano un doppio colpo in abitazioni Si erano arrampicati con delle funi, sono stati messi in fuga dalla Polizia Locale

Hanno raggiunto il balcone arrampicandosi con delle funi e, poi, hanno chiuso dall'interno le porte degli appartamenti per impedire ai proprietari di entrare. E' accaduto nella serata di ieri in via Leonardo Da Vinci, a San Valentino Torio, dove ladri acrobati hanno tentato di mettere a segno due furti in casa. Fortunatamente sono stati messi in fuga ma le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse. A raccontare l'accaduto sono stati il sindaco Michele Strianese e il consigliere delegato Ernesto Velardo.

"La nostra Polizia Locale, grazie ad una segnalazione tempestiva, ha messo in fuga, questa sera, dei ladri che si erano addentrati in due appartamenti di un fabbricato di Via Leonardo Da Vinci (zona Cooperative Edilizie). Il vomandante Giovanni De Caro con un'auto in borghese e gli agenti Carmine Fasolino ed Alfredo Ferrante accorsi con altra automobile, sono arrivati sul posto ed hanno scorto i malviventi, che prontamente e abilmente sono scappati dal retro dell'immobile, verso le scuole medie. In ogni caso, grazie a questo tempestivo intervento, è stato evitato che potessero entrare in altri appartamenti dello stesso fabbricato, ottenendo infatti che scappassero alla vista degli agenti, i quali hanno anche provato ad inseguire l'Audi bianca con la quale sono scappati verso Via Vetice", si legge in un post social.

"Erano saliti tramite i balconi del fabbricato utilizzando delle funi. Vogliamo esprimere solidarietà alle famiglie coinvolte dai furti, ringraziamento ai nostri agenti di Polizia Locale, ai Carabinieri che sono poi intervenuti, ai Vigili del Fuoco che sono dovuti intervenire per aprire le porte degli appartenenti che erano state chiuse dall'interno dai malviventi, ed anche chi ha segnalato prontamente l' accaduto, vivendo in prossimita' del luogo in questione. Parimenti invochiamo quanto da mesi o meglio anni stiamo sostenendo. Senza interventi strutturali dall' alto, ovvero dal Governo Centrale, cui competono, in primis, l'ordine e la sicurezza pubblica, noi sindaci poco possiamo fare con le nostre telecamere ed i nostri agenti di Polizia Locale. Ci auguriamo più presenza e più controlli, soprattutto in questo periodo natalizio dove si intensificano i tentativi di furti in ogni territorio ed in ogni Comune".