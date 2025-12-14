Salerno, Casa Riformista rilancia la sfida e chiama Fico: "Pellegrino in giunta" "È il momento di costruire una casa politica aperta, capace di dare voce ai riformisti"

Si è svolta questa mattina l'assemblea provinciale di Casa Riformista con la partecipazione di numerosi amministratori della Provincia di Salerno per esaminare il risultato elettorale e confrontarsi sui prossimi appuntamenti. "I buoni risultati ottenuti alle elezioni regionali - prima in Calabria (4,5%) e in Toscana (9%), poi in Campania (6%) - confermano che nel panorama politico italiano c’è spazio per un’area riformista seria, credibile e lungimirante", si legge in una nota.

"Ora Casa Riformista è chiamata a un passaggio decisivo: costituirsi e organizzarsi sul territorio, anche in provincia di Salerno e in Campania, trasformando il consenso in radicamento, partecipazione e presenza reale nelle comunità. A partire dalla espressione di Casa Riformista da nominare in Giunta Regionale che non può che essere Tommaso Pellegrino; e tanto per la sua competenza, il grande consenso, la sua professionalità, la sua coerenza politica. E’ l’indicazione unanime di Casa Riformista della provincia di Salerno: di tanto prenda atto il Presidente Fico. È il momento di costruire una casa politica aperta, capace di dare voce ai riformisti e di incidere concretamente nelle scelte che riguardano il futuro dei nostri territori e del Paese, a poco più di un anno dalle elezioni politiche".