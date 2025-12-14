VIDEO. Sala Consilina, scoperta una discarica a cielo aperto La denuncia della Guardia Agroforestale Italiana

Una discarica a cielo aperto è stata individuata e segnalata dalla Guardia Agroforestale Italiana. In particolare, lo scorso 11 dicembre, nel corso di un servizio di monitoraggio del territorio svolto dal dirigente regionale Andrea Palmese e dal capo squadra Antonio Finizio, è stata individuata la discarica in via Santa Lucia, nel territorio di Sala Consilina. I volontari hanno individuto frigoriferi, pneumatici, contenitori di plastica dura, mobili, buste di vetro, plastica e altri rifiuti. Rifiuti misti sono stati individuati anche in via Sant'Angelo.

"Considerato alcuni rifiuti presenti ed il pregio ambientale dell'area ricompresa, sarebbe opportuno provvedere quanto prima alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi", l'appello che la Guardia Agroforestale Italiana ha indirizzato al sindaco di Sala Consilina e al comando della Polizia Locale.