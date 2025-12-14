Salernitana, il Catania stecca a Potenza. Toscano: "Da primi diamo fastidio" Gli eteni si fermano tra episodi dubbi. Il tecnico: "Qualunque episodio non va mai in nostro favore"

La rabbia è tanta. Il Catania mastica amaro per il pari con il Potenza (1-1). Illude il gol di Forte, ripreso dallo squillo di Bruschi dopo nemmeno un minuto. Gli etnei non sfruttano il vantaggio della superiorità numerica per oltre 70 minuti per l’espulsione dello stesso Bruschi. Gara addirittura terminata al 106’, con tanti episodi però che hanno lasciato dei dubbi. Soprattutto i gol di Rolfini e Pieraccini, quest’ultimo arrivato al 105’, cancellati però dalla terna arbitrale. Sorride la Salernitana, ora a tre lunghezze dagli etnei.

Nel post-gara, il tecnico degli etnei Mimmo Toscano non ha lesinato stoccate durissime: “Ci risiamo di nuovo. Dalle immagini il gol di Rolfini è regolarissimo ma sono tante cose che mi lasciano non poca delusione. Ho l'impressione che il Catania primo in classifica dia fastidio a qualcuno perchè qualunque episodio non viene interpretato in favore nostro. Anche la semplice ammonizione di Di Gennaro. Detto ciò potevamo gestire meglio le situazioni sui sedici metri con più veemenza, più lucidità. Troppi cross non sono stati corretti come scelte. C'è molta amarezza, dovevamo vincere ma per tanti motivi non ci siamo riusciti”.