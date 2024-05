Tre tir distrutti dalle fiamme, paura nella notte a Teggiano Non è esclusa la pista dolosa, indagini dei carabinieri

Paura nella notte a Teggiano dove tre camion sono stati distrutti dalle fiamme. L'incendio si è verificato nella frazione Prato Perillo, nell'area di parcheggio del piazzale di un'azienda di autotrasporti. I vigili del fuoco sono riusciti a sedare le fiamme soltanto dopo qualche ora. L'intervento, infatti, si è rivelato particolarmente complesso, anche perché i caschi rossi hanno dovuto mettere in sicurezza i serbatoi dei mezzi pesanti che erano pieni di gasolio. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Le indagini proseguono ad ampio raggio e non escludono nemmeno la matrice dolosa.