Salernitana, Lescano è il sogno. Assist di Raffaele: "L’ho avuto per due anni…" Il mercato entra nel vivo, Faggiano va a caccia di un bomber

Daniele Faggiano ritrova il sorriso. Dopo lo spavento post-Picerno, il direttore sportivo elude il periodo di riposo e si stringe alla squadra. All’Arechi, anche la stretta di mano e il vis a vis con il patron Danilo Iervolino, con il presidente Maurizio Milan e l’amministratore delegato Umberto Pagano. Si ritroveranno sullo stesso tavolo anche questa sera nella cena natalizia al Mec Paestum. Le strategie sul mercato sono chiare, così come i paletti rigidi imposti dal club per andare verso la tanto desiderata “sostenibilità economica”.

Lescano è il grande sogno

E poi però ci sono i sogni di mercato, quelli per i quali serve fare uno sforzo per sognare. La Salernitana ne coccola uno che porta il nome di Facundo Lescano. L’argentino lascerà Avellino a gennaio e aspetta la chiamata granata. Verrebbe di corsa a Salerno, nonostante il declassamento in serie C. L’utilizzo part-time di ieri con i lupi nel forcing con il Palermo non cambierà le gerarchie di Biancolino. Al momento però l’intesa tra i club è lontana, ecco perché è giusto parlare di sogno. Servirà tempo, cercare di limare le distanze. Anche Raffaele ha fornito il suo assist: “Se può interessare qualche giocatore che ho avuto, dirò la mia. Leggo di Cuppone che ho allenato. Lescano l’ho avuto per due anni e so chi sono gli attaccanti che hanno fatto gol negli ultimi anni”.

Cuppone l’alternativa

L’altro obiettivo resta Luigi Cuppone. Il calciatore è pronto a dire addio all’Audace Cerignola, come ammesso nei giorni scorsi anche dal direttore sportivo Di Toro. La punta, scivolata nelle gerarchie di Maiuri, aspetta una chiamata da Salerno. Spinge per ritornare alla corte di Raffaele dopo il corteggiamento estivo. All’Arechi ha anche fatto gol da avversario in quel 2-3 che costò punti preziosi alla Bersagliera. La Salernitana lo tiene in caldo ma spera sempre nel sogno Lescano.