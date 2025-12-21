Tragedia a Cava: uccide una 40enne, ferisce la suocera e si toglie la vita E' accaduto nel pomeriggio, indagini in corso dei carabinieri

Tragedia a Cava de' Tirreni dove nel pomeriggio un 40enne si è tolto la vita dopo aver ucciso una donna di 40 anni e ferito la suocera. Il fatto è accaduto intorno alle 16.30 in un'abitazione di via Ragone. La donna, colpita con diversi fendenti, ha perso la vita. Ferita anche la suocera che è stata trasportata all'ospedale di Cava de' Tirreni dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita.

L'uomo che l'ha ferita è morto dopo essersi lanciato dal tetto della palazzina. Si tratta di soggetti non conviventi ma che avrebbero avuto una relazione. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore.