Anna, uccisa dal compagno. La pasticceria è aperta: "Siamo qui per te" La 40enne accoltellata a morte: "Tutti gli ordini saranno rispettati, come avresti voluto tu"

"Con gli occhi pieni di lacrime, siamo qui per te, proprio come avresti voluto. Tutti gli ordini presi saranno rispettati". Poche ma struggenti parole quelle postate stamattina sui social dagli amministratori della pagine della pasticceria "Tirrena" di Cava de' Tirreni, gestita da Anna Tagliaferri e dai suoi fratelli.

La donna, 40 anni, ieri è stata uccisa a coltellate dal compagno, Diego di Domenico, che si è tolto la vita lanciandosi dal tetto dopo aver ferito la suocera che aveva tentato di difendere la figlia.

Almeno 8 i fendenti sferrati contro Anna, ennesima vittima di femminicidio. Imprenditrice molto nota, tutti la ricordano come una persona solare e perbene. Lo scorso 7 novembre era stata insignita dal sindaco Servalli di una targa di riconoscimento in quanto "custode della tradizioni dolciaria cavese".

Le indagini, coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore, sono affidate ai carabinieri del Reparto territoriale. Investigatori al lavoro per capire cosa abbia scatenato la furia omicida di Diego, di professione sommelier. Nel giorno dei funerali, che saranno eseguiti dopo l'autopsia, sarà istituito il lutto cittadino.