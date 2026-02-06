Audace Cerignola-Salernitana 1-0, i tifosi contestano squadra e Iervolino La crisi nerissima fa esplodere la rabbia dei cinquecento supporters presenti al Monterisi

In cinquecento avevano risposto al richiamo d’amore. Nonostante le difficoltà, la crisi tecnica e un primo posto sempre più lontano, il settore ospiti del Monterisi aveva fatto registrare il sold-out. Audace Cerignola-Salernitana 1-0 si trasforma nella serata che rischia di segnare la stagione granata. Il primo posto si allontana con il successo del Benevento in extremis con il Picerno. A far rabbia però è stata la prova della squadra, incapace di imporre il suo gioco e di imporre la propria idea. La delusione esplode al triplice fischio finale. Nel mirino ci va la squadra, allontanata ancora una volta dai tifosi nella marcia verso lo spicchio del Monterisi con cori tutt'altro che teneri. E gli ultras cantano fortissimo contro Danilo Iervolino. “Guarda come ci hai ridotto”, sottolinea gli affezionati ai colori granata che poi chiedono al patron di andare via. Appena cinque giorni fa i messaggi distensivi nel prepartita della sfida con il Giugliano. Ora l’incubo. La Salernitana sprofonda nella sua crisi.