Salernitana, notte di riflessioni: Raffaele in bilico, confronto Pagano-Faggiano L'ad e il ds subito a colloquio nel post-gara, si ragiona sulla panchina

Una notte di riflessioni. La panchina di Giuseppe Raffaele non è stata mai così a rischio. La Salernitana s’interroga dopo la serata da incubo di Cerignola. Una prova incolore, una squadra sulle gambe ma soprattutto nervosa, con i pretoriani che hanno fallito proprio nella sfida determinante per la stagione granata. Tanti i messaggi tutt’altro che positivi lanciati dai leader di un gruppo che ha sentito sulla sua pelle la resa per la serie B diretta. Il Benevento vince e scappa, alla Bersagliera resta un ambiente completamente in fiamme, con l’entusiasmo dello scorso settembre che è soltanto cenere.

Confronto Faggiano-Pagano

E allora gli occhi vanno sulla panchina, sulla figura di Giuseppe Raffaele che va avanti: “Non mollo, fin quando avrò la forza darò il massimo”. Eppure, prima della conferenza stampa, il direttore sportivo Daniele Faggiano e l’amministratore delegato Umberto Pagano hanno avuto un lungo colloquio. Raffaele ha adempiuto ai suoi compiti nel post-partita, prima di radunarsi con il suo staff alle spalle del pullman sociale. La notte porterà consiglio, con una ripresa in programma domani che si preannuncia rovente, con un faccia a faccia che sarà determinante. La palla passa alla squadra e alla società, con la soluzione interna Guglielmo Stendardo sullo sfondo anche alla luce del turno infrasettimanale con il Casarano.