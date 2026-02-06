Latina-Cavese 0-0, è pareggite metelliana: terzo segno "X" consecutivo Al Francioni la squadra di Prosperi non riesce a vincere. Aquilotti in zona playout

Un pari che non scontenta nessuno. Latina-Cavese 0-0 termina come il più classico degli scontri diretti salvezza. Al Francioni, i metelliani non sfondano, resistono nel primo tempo e nella ripresa vanno vicino anche al colpaccio. Un pareggio, il terzo di fila, che fa salire i metelliani a quota 24 punti, ancora in zona playout.

Prosperi si affida al 3-5-2 ma cambia le carte in attacco: con Ubaldi c’è Fella, lasciando Orlando in panchina. La partita è nervosa, con Fella che prova subito ad innescare Ubaldi (6’). Il Latina dimostra di esserci e risponde con Cioffi che manda largo da buona posizione (13’). I pontini provano ad accelerare ma sbattono su Boffelli, pronto su Porro (19’). I campani resistono e con Ubaldi mettono i brividi ai nerazzurri, con Mastrantonio che risponde presente (31’). Nel finale di tempo protesta vibrante della Cavese per un presunto fallo sempre di Cioffi su Ubaldi. Bianchi lascia correre, con Prosperi che decide di non spendere il proprio Fvs.

La ripresa si apre subito con una buona chance per Ubaldi che perde l’attimo per calciare. Il Latina risponde con Dutu che da buona posizione si fa fermare da Boffelli (53’). Prosperi prova a dare una sterzata e si affida a Orlando per Fella. Il Latina spende un Fvs per un contatto Porro-Cionek che Bianchi non sanziona nemmeno dopo la revisione. Per dare peso all’attacco, la Cavese lancia nella mischia anche Gudjohnsen. Ad andare vicinissimo al vantaggio è Ubaldi ma la conclusione arcuata della punta esalta Mastrantonio (72’). Poco dopo Gudjohnsen sfiora il gol (73’). Nel finale si scuote il Latina con Dutu (83’). Alla fine termina in parità che non scontenta nessuno.