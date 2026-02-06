Audace Cerignola-Salernitana 1-0, Maiuri: "Granata soffrono la pressione" Il tecnico gialloblu: "Vittoria meritata, la Salernitana ha aspettative importanti"

Due su due. Vincenzo Maiuri batte ancora la Salernitana, certifica il gran momento dell’Audace Cerignola e ora vola in zona playoff. “Un successo meritato – commenta il tecnico nel post-gara -. È stata la partita che ci aspettavamo. Abbiamo avuto un buon approccio contro una squadra molto forte, che fa dell’intensità il suo punto di forza. Noi stiamo bravi a seguire il piano gara. Sapevamo che con i cambi poteva esserci un ritorno importante della Salernitana, ma abbiamo avuto anche l’occasione per chiuderla, credo che la vittoria sia meritata”.

Il tecnico dell’Audace Cerignola si gode il successo interno e analizza anche il momento granata: “Vincere con la Salernitana non vale più di altri risultati, sono sei punti tra andata e ritorno, ma equivalgono a quelli fatti contro una squadra di bassa classifica. Ce li teniamo con soddisfazione e orgoglio ma ora dobbiamo proiettarci subito alla prossima gara con il Catania. Situazione Salernitana? Probabilmente questo momento incide anche sulle loro prestazioni, ma resta una squadra ben costruita e allenata da un bravo tecnico. Quando c’è pressione è perché ci sono aspettative importanti, e questo succede solo alle squadre forti. Posso solo augurare alla Salernitana di fare un campionato in linea con il suo blasone”.