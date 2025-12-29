Cava si ferma per i funerali di Anna Tagliaferri, uccisa dal compagno Lacrime e dolore in cattedrale per le esequie della 40enne: proclamato il lutto cittadino

Serrande abbassate e nessuna manifestazione, Cava de' Tirreni questa mattina si è fermata per i funerali di Anna Tagliaferri, la 40enne uccisa a coltellate dal compagno.

Mentre proseguono le indagini affidate ai carabinieri e coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore, oggi è il giorno del dolore. Il sindaco Vincenzo Servalli ha firmato l'ordinanza per il lutto cittadino.

Anna, che gestiva insieme alla famiglia una nota e prestigiosa pasticceria, era conosciuta da tutti e anche al di fuori del contesto locale. In cattedrale lacrime e dolore fin dalla mattina, impossibile accogliere all'interno tutte le persone che hanno voluto presenziare all'ultimo saluto.

Sulla bara di Anna rose bianche e mazzi di fiori: Cava si stringe al dolore della famiglia.