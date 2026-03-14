"Rivedere i criteri per i Comuni montani": protesta la Costiera Amalfitana I sindaci scrivono ai parlamentari: così si penalizzano i territori

La nuove legge che ridisegna i comuni montani emergono le preoccupazioni dei comuni della Costiera Amalfitana, in particolare dei centri come Minori, Maiori, Conca dei Marini, Furore, Praiano e Vietri sul Mare.

I sindaci hanno inviato una nota ai parlamentari chiedendo una revisione dei criteri di definizione dei Comuni montani.

"I territori della Costiera Amalfitana convivono già con difficoltà importanti come lo spopolamento, la lontananza dai servizi essenziali e le carenze infrastrutturali. Per questo si ritiene necessario che le politiche nazionali tengano conto non solo dei parametri geografici, ma anche delle reali condizioni economiche e sociali dei territori. L'obiettivo è chiaro: difendere il futuro della Costa d'Amalfi e garantire a tutti i Comuni le opportunità e le risorse necessarie per continuare a crescere", si legge nella missiva inviata dagli amministratori ai deputati.