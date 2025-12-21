Omicidio-suicidio Cava: Anna uccisa con almeno 8 coltellate dal suo ex La madre, una 75enne, è in ospedale ma non in pericolo di vita. Annullati gli eventi natalizi

Una tragedia senza fine ha scosso la comunità di Cava de’ Tirreni nella domenica pre-natalizia. Diego Di Domenico, 40enne, ha prima ucciso la compagna Anna Tagliaferri e ferito la suocera, per poi togliersi la vita lanciandosi nel vuoto. L’omicidio-suicidio si è consumato intorno alle 16.30 al primo piano di un’abitazione di via Ragone dove i tre vivevano da circa un anno. Di Domenico, secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, ha colpito con almeno 8 fendenti la sua compagna.

Nella colluttazione ha ferito anche la madre di lei, una 75enne, che ha provato a fermare l’uomo. La donna è stata trasportata in ospedale a Cava de’ Tirreni ma non è in pericolo di vita. Poi il 40enne è salito sul tetto del condominio, lanciandosi nel vuoto. Il corpo, dopo un volo di decine di metri, si è terminato nel parco adiacente. Agli atti non risulterebbero precedenti o richieste d’intervento per liti in famiglia. Sotto choc la comunità di Cava de’ Tirreni dove Anna Tagliaferri era molto stimata e conosciuta. Insieme alla sua famiglia gestiva la pasticceria Tirrena, una delle eccellenze della città. Lo scorso 6 novembre aveva ricevuto una targa dal sindaco Vincenzo Servalli - presente questa sera in via Ragone - per celebrare i 50 anni di attività della famiglia Tagliaferri.

Il primo cittadino "sgomento per l'accaduto" ha deciso di sospendere "tutte le attività e iniziative natalizie in programmazione".

