FOTO e VIDEO. Paura a Pellezzano: frana distrugge solaio di una falegnameria Verifiche in corso anche sulla palazzina adiacente

Il maltempo continua a provocare danni e disagi in provincia di Salerno. Dopo la frana caduta sulla statale Amalfitana 163 tra Vietri sul Mare e Cetara ed il cedimento verificatosi nel comune di Torraca, in serata si è verificato un nuovo smottamento a Pellezzano, nella Valle dell'Irno.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Mercato San Severino sono intervenuti in via Costa, a seguito di una frana caduta in un'area di proprietà privata e che ha coinvolto una falegnameria. I detriti ed il fango hanno sfondato il solaio dell'attività. Fortunatamente non si registrano feriti ma la situazione è costantemente monitorata.

I Vigili del Fuoco, infatti, stanno valutando le condizioni e l'eventuale condizione di pericolo anche della palazzina adiacente. Sul posto, oltre ai caschi rossi, anche la protezione civile "Santa Maria delle Grazie" ed il Comune di Pellezzano, rappresentato dal vice Michele Murino.