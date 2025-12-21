Omicidio-suicidio Cava, anche la politica in lacrime: "Una strage senza fine" I messaggi delle parlamentari Vietri (Fdi) e Bilotti (M5S)

“Di fronte all’ennesimo femminicidio-suicidio verificatosi, questa volta, a Cava de’ Tirreni non possono che prevalere dolore e sgomento. Alla madre della vittima - rimasta ferita - e a tutta famiglia rivolgo la mia piu’ sincera e sentita vicinanza in questo momento di sofferenza indicibile”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri commentando quanto accaduto oggi pomeriggio a Cava de’ Tirreni, dove un 40enne ha ucciso a coltellate la compagna e poi si e’ tolto la vita lanciandosi da una finestra.

“Si tratta di una tragedia che colpisce profondamente l’intera comunità cavese e che impone a tutti una riflessione seria e responsabile. E’ fondamentale continuare a lavorare con determinazione sul piano della prevenzione, della tutela delle donne e del contrasto a ogni forma di violenza” conclude Vietri.

Sulla stessa linea anche la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti. "Sono sconvolta per il femminicidio-suicidio avvenuto oggi a Cava de’ Tirreni. Sgomento, dolore, ancora una volta. È una strage senza fine. Ogni femminicidio rappresenta un fallimento collettivo. Alla famiglia della vittima e, in particolare, alla madre, rimasta ferita anche lei, e alla comunità di Cava de’ Tirreni va la mia più sincera vicinanza". le parole della senatrice salernitana che è anche componente della Commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere.

