Il femminicidio di Anna Tagliaferri: operata la madre, non è in pericolo di vita

Non è stata ancora ascoltata dai carabinieri: è l'unica testimone dell'omicidio-suicidio

il femminicidio di anna tagliaferri operata la madre non e in pericolo di vita
Cava de' Tirreni.  

E' stata operata dai medici che l'hanno in cura la madre di Anna Tagliaferri, la donna uccisa a coltellate dal compagno che poi si è tolto la vita. La donna ha provato a difendere la figlia dalla furia dell'uomo, rimediando alcune ferite.

Secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere, la signora non sarebbe in pericolo di vita. Appena le sue condizioni di salute lo consentiranno, sarà ascoltata dai carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, che indagano sull'omicidio-suicidio che ha sconvolto l'ultima domenica prima di Natale a Cava de' Tirreni.

La cittadina metelliana solo qualche anno fa venne funestata da un'altra tragedia simile, quella di Nunzia Maiorano. Ora i cavesi hanno fatto i conti con un'altra donna uccisa brutalmente da un uomo.

Correlati

anna-uccisa-dal-compagno-la-pasticceria-al-lavoro-siamo-qui-per-te

Anna, uccisa dal compagno. La pasticceria al lavoro: "Siamo qui per te"

  • lunedì 22 dicembre 2025
omicidio-suicidio-cava-anche-la-politica-in-lacrime-una-strage-senza-fine

Omicidio-suicidio Cava, anche la politica in lacrime: "Una strage senza fine"

  • domenica 21 dicembre 2025
omicidio-suicidio-cava-anna-uccisa-con-almeno-8-coltellate-dal-suo-ex

Omicidio-suicidio Cava: Anna uccisa con almeno 8 coltellate dal suo ex

  • domenica 21 dicembre 2025
tragedia-a-cava-uccide-una-40enne-ferisce-la-suocera-e-si-toglie-la-vita

Tragedia a Cava: uccide una 40enne, ferisce la suocera e si toglie la vita

  • domenica 21 dicembre 2025

Ultime Notizie