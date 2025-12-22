Il femminicidio di Anna Tagliaferri: operata la madre, non è in pericolo di vita

E' stata operata dai medici che l'hanno in cura la madre di Anna Tagliaferri, la donna uccisa a coltellate dal compagno che poi si è tolto la vita. La donna ha provato a difendere la figlia dalla furia dell'uomo, rimediando alcune ferite.
Secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere, la signora non sarebbe in pericolo di vita. Appena le sue condizioni di salute lo consentiranno, sarà ascoltata dai carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, che indagano sull'omicidio-suicidio che ha sconvolto l'ultima domenica prima di Natale a Cava de' Tirreni.
La cittadina metelliana solo qualche anno fa venne funestata da un'altra tragedia simile, quella di Nunzia Maiorano. Ora i cavesi hanno fatto i conti con un'altra donna uccisa brutalmente da un uomo.