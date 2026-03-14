Potenza-Cavese, le probabili formazioni: Prosperi lancia l'attacco pesante Sfida chiave per la salvezza (14:30), il tecnico si affida al tandem Fusco-Gudjhonsen

Niente ansia da prestazione ma la gara è di quelle importanti. Fabio Prosperi prova a lanciare segnali d’ottimismo. La Cavese vuole dare una scossa alla sua corsa verso la salvezza. Dopo la vittoria pesantissima sul Picerno in uno scontro diretto dominato, per i metelliani ora arriva l’esame trasferta. Alle ore 14:30, la squadra metelliana scenderà in campo a Potenza, contro una squadra rossoblu con lo sguardo proiettato alla finale di Coppa Italia di Serie C con il Latina in programma settimana prossima. “Non conta la differenza di rendimento tra casa e trasferta: ora dobbiamo solo guardare l’obiettivo”, le parole di Prosperi alla vigilia.

Le scelte degli aquilotti

Il 3-5-2 sarà il modulo predefinito ma con diverse novità. In difesa, a protezione di Boffelli, Loreto resterà nel pacchetto arretrato con Cionek e Luciani. In mezzo al campo, Diarrassouba e Macchi saranno i due esterni. A centrocampo peserà la defezione di Awua, con Prosperi che spera di recuperarlo per la sfida con il Foggia. Toccherà a Visconti e Munari fare legna, lasciando ad Orlando il compito di illuminare la manovra. In attacco spazio alla coppia Fusco-Gudjhonsen.

Potenza-Cavese, le probabili formazioni:

Potenza (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Siatounis, Felippe, Castorani; Schimmenti, Murano, Mazzeo. Allenatore: De Giorgio.

Cavese (3-5-2): Boffelli; Luciani, Cionek, Loreto; Diarrassouba, Orlando, Visconti, Munari, Macchi; Gudjhonsen, Fusco. Allenatore: Prosperi.