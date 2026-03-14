Crotone-Salernitana, Longo: "Sarà sfida cruenta, un esame per i playoff" Il tecnico pitagorico: "E' uno spartiacque per la classifica, granata hanno fame di riscatto"

Un test playoff. Emilio Longo presenta Crotone-Salernitana e parla di chance guadagnata sul campo per potersi giocare il quarto posto al momento dei granata. Il tecnico dei pitagorici guarda al lunch-match con fiducia: “Il Crotone si gioca una chance in chiave classifica che si è guadagnata sul campo. Sarà uno spartiacque perché o si metterà uno scalino tra il quarto e il quinto posto oppure si rimetterà tutto in discussione. E’ una sfida che appena qualche mese fa l’ambiente non si aspettava di poter disputare. Noi metteremo in campo tutto quello che abbiamo sempre fatto: vincere i duelli, aggredire l’avversario, riconoscendo sia il nostro livello ma anche l’indice di difficoltà molto elevato”.

“Salernitana con tante incognite ma è avanti a noi”

Longo parla anche dell’avversario, dell'arrivo di Serse Cosmi sulla panchina e dell’incertezza sulla formazione granata: “C’è stato un cambio tecnico che porterà incognita come sulla formazione iniziale così come sul modulo. Anche avendo avuto tante partite in pochi giorni non sappiamo su cosa e come hanno lavorato. Sarà fondamentale rispondere colpo su colpo in quella che avrà tante partite all’interno della stessa sfida. Quando si ha difficoltà sul come potrebbero giocare gli avversari bisogna concentrarsi su se stessi, provando ad immaginare come poter sopperire alle difficoltà, pensando al nostro flusso di gioco. La Salernitana ci è sopra per qualità, per budget e dobbiamo mettere tutto noi stessi. Parliamo di una squadra molto forte, al di là delle assenze. Affronteremo un avversario arrabbiato, che vuole rimettersi in carreggiata, servirà umiltà e una prova eccellente. Rispetteremo la squadra che affronteremo ma con la verve di fare il Crotone. Vincerà chi sarà preparato, lucido nell’analisi all’interna di una battaglia sportiva che sarà cruenta”.

“Ho più di undici titolari, servirà prova ecccellente”

Out solo Andreoni, Longo può sorridere anche per il recupero di Maggio: “Non è al top, ha una caviglia in disordine ma ci sarà e per noi rappresenta una soluzione importante. Ho grande margine di scelta, ho avuto dimostrazione che questa squadra non ha solo undici titolari ed è per questo che i cinque cambi saranno fondamentali. Per questo motivo anche a gara in corso si potrà cambiare l'inerzia. Non dovremo essere presuntuosi ma avere la giusta cattiveria anche per la cornice dello Scida. Vogliamo regalarci una prova eccellente e con un grande risultato perché so che tutto il resto si allineerà con noi, onorando questa maglia”.