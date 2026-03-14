Calcio a 5, ruggito Palasele e la Feldi Eboli rimonta Napoli (3-2) La tifoseria risponde alla chiamata delle foxes: il derby è rossoblu. Dalcin Mvp del match

Il derby campano sorride alla Feldi Eboli. Le foxes superano 3-2 il Napoli Futsal al termine di una sfida intensa e ricca di emozioni. Al Palasele si chiude nel migliore dei modi l’ultimo appuntamento casalingo del mese per le volpi, che grazie alle reti di Braga, Mateus e Selucio ribaltano l’iniziale svantaggio e conquistano tre punti pesantissimi. Un successo che permette alla squadra di mister Luciano Antonelli di salire al secondo posto in classifica, a sei lunghezze dalla Meta Catania, ma con una partita in meno. Decisiva anche la spinta del pubblico ebolitano, che ha riempito il Palasele creando il clima caldo delle grandi occasioni.

L’avvio di gara è subito sorprendente. Dopo appena cinque minuti il Napoli passa in vantaggio con Borruto, che tenta la conclusione dalla propria metà campo e sorprende Dalcin per lo 0-1. La Feldi reagisce immediatamente: Gui prova a ristabilire l’equilibrio su calcio di punizione, mentre le volpi aumentano progressivamente la pressione. Il pareggio arriva a metà primo tempo. Echavarria serve un pallone invitante in area e Lucas Braga è il più rapido di tutti a correggerlo in rete per l’1-1. I rossoblù continuano a spingere e sfiorano anche il vantaggio con Calderolli, ma il portiere partenopeo si oppone con un intervento decisivo. A tre minuti dall’intervallo la Feldi completa la rimonta con un’azione quasi identica alla precedente: Gui scappa via sulla fascia e serve al centro Mateus, che non sbaglia e firma il 2-1 che manda le squadre al riposo.

Nella ripresa la gara resta combattuta. Il Napoli prova a reagire e colpisce un palo con Guilhermao, ma la Feldi resiste e mantiene il controllo del match. Dopo una lunga fase di equilibrio sono ancora le volpi a colpire: Selucio trova il varco giusto e sigla la rete del 3-1 che indirizza definitivamente la partita. Dalcin chiude la porta con alcuni interventi decisivi sui tentativi partenopei, poi a cinque minuti dalla sirena il Napoli si gioca la carta del portiere di movimento nel tentativo di riaprire il match, accorciando le distanze con l’ex Guilhermao ma non basterà per ribaltare il match perchè le parate di Dalcin salveranno le volpi e gli consegneranno l’MVP della gara.