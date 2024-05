Pallanuoto A1, Posillipo festeggia la salvezza, Rari Nantes alle finali play-out I napoletani si sono imposti 11-9 in gara 3 della semifinale. La salvezza si giocherà contro Roma

Le speranze salvezza della Rari Nantes Salerno dovranno passare per la finale play-out contro la Roma Vis Nova. Ieri, infatti, i salernitani sono usciti sconfitti 11-9 dal derby contro il Circolo Nautico Posillipo, disputato presso la Piscina Comunale di Santa Maria Capua Vetere. Il team napoletano, aggiudicandosi gara 3 della semifinale play-out ha potuto festeggiare la salvezza. La Rari dovrà giocarsi il tutto per tutto nella Finale Playout contro la Roma Vis Nova, sconfitta nell'altra semifinale contro il Nuoto Catania.

Quella contro il Posillipo è stata una partita molto equilibrata, con la squadra salernitana che è stata sempre attaccata al punteggio. Come nell’ultimo incontro, anche ieri la differenza l’hanno fatto le percentuali di realizzazione in superiorità numerica, 9/15 per il Posillipo e solo 4/15 per la Rari. Ora servirà resettare tutto e ripartire per Monterotondo contro la Roma Vis Nova per mantenere la massima categoria. Così come per la semifinale anche per la finale playout la Rari non potrà contare sul fattore campo nell’eventuale bella che, eventualmente, si giocherà mercoledì 29 maggio. Alla Vitale è assegnata Gara 2 in programma sabato 25 maggio.

“Non ho nulla da dire ai miei ragazzi, abbiamo lottato e ci abbiamo provato per tutta la partita. Di fronte avevamo una squadra che doveva fare i playoff e invece li abbiamo incontrati nei playout, sapevamo sarebbe stata una semifinale dura e ce la siamo giocata a viso aperto! Ora Ricarichiamo le energie e ci prepareremo per la finale”, le parole di mister Christian Presciutti.

Finali Play-Out

1° incontro Mercoledì 22 Maggio 2024 – PISCINA DI MONTEROTONDO (RM)

2° incontro Sabato 25 Maggio 2024 – PISCINA SIMONE VITALE

Eventuale 3° incontro Mercoledì 29 Maggio 2024 - PISCINA DI MONTEROTONDO (RM)

TABELLINO

C.N POSILLIPO- CHECK UP RARI NANTES SALERNO 11-9 (3-2; 4-4; 1-1; 3-2)

C.N. Posillipo: Izzo, Somma, Angelone 1, Rocchino 2, Mattiello 2, Aiello 2, Tubic 1, Cuccovillo 1, Briganti 1, Radojevic , Picca, Saccoia , Spinelli, Serino 1. All. Pino Porzio

CHECK UP RN SALERNO: De Pascale, Luongo 1, Fortunato 1, Sanges, Parrilli, Gallozzi, Vrbnjak 2, Gallo 2, Presciutti, Bertoli, Goreta 3, Pica, Vassallo, Barela, All.Presciutti

Arbitri: NAVARRA, RICCIOTTI

Note: espulsi nel quarto tempo: Briganti (P) per comportamento scorretto, Bertoli (S) e Serino (P) per reciproche scorrettezze. Usciti per limite di falli Saccoia (P) nel secondo tempo, Angelone (P) e Picca (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: CN Posillipo 9/15 e Check-Up RN Salerno 4/15 + un rigore. In porta Spinelli (P) e Vassallo (S). Spettatori: 200 circa.