Salernitana, assist Faggiano sul mercato: "Lescano piace, Inglese incedibile" Il ds sottolinea: "Non acquisteremo giusto per ma cerchiamo profili importanti"

“Mi auguro arrivi qualcuno subito. Non è semplice perchè o prendi chi non gioca o fai scendere qualcuno di categoria. Io però proverò a stringere". Daniele Faggiano non ci gira intorno. Il suo appunto sul momento della Salernitana tocca anche quelle che sono le situazioni legate ad un mercato alle porte e nel quale la Bersagliera dovrà alzare la voce e far sentire la sua fame di serie B. Per il direttore sportivo, tutto passerà anche dalle risposte del gruppo nelle ultime tre sfide del 2025: “Ora dobbiamo pensare alle tre partite di dicembre e poi gennaio. I calciatori mi aspettano che diano il massimo. Perchè a volte tiriamo le orecchie e si dice che non si dovrebbe, lo facciamo e sembra averlo fatto troppo forte. Nessuno si sente già altrove: fosse per me cambierei il meno possibile ma devono essere tutti allineati perchè non posso permettermi di avere calciatori col broncio”.

“Inglese incedibile, Lescano piace a tutti”

“Dobbiamo trovare un equilibrio, cercare di puntellare la squadra. E non prenderemo giusto per ma per qualcuno di importante". Nella palude del mercato, la Salernitana però vuole lanciare segnali importanti. Su tutti un arrivo in attacco. Il nome più gettonato è quello di Lescano: “Piace a tutti ma economicamente non è semplice. Bisogna capire se la spesa vale l'impresa”. Un arrivo che non significherebbe l’addio di Inglese: “Un attaccante quando non segna non è mai felice. Non stiamo vivendo un buon momento offensivamente. Tutte le critiche ad Inglese le trovo ingiuste. Ha inventato lui l'assist a Ferrari. Per me è inamovibile, può bussare chi vuole”.