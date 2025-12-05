Giffoni, l'ufficio postale chiude fino ad aprile: Bilotti chiede accorgimenti La deputata 5 stelle: un presidio temporaneo per tutelare soprattutto gli utenti più fragili

“Quando ho appreso che l’ufficio postale di Giffoni Valle Piana resterà chiuso dal 9 dicembre al 13 aprile, ho pensato subito alle persone più fragili: agli anziani, a chi non guida, a chi ha difficoltà motorie, a chi vive nelle frazioni. Nondimeno a chi semplicemente chiede di avvalersi di un servizio senza dover affrontare disagi. È per questo che ho deciso di inviare immediatamente una richiesta formale a Poste Italiane, chiedendo: un presidio temporaneo a Giffoni (anche in forma di container prefabbricato, come già fatto in altri comuni); chiarimenti sul funzionamento reale dello sportello aggiuntivo di Curti; misure concrete per evitare code, disagi e ritardi nei servizi”.

Lo scrive in un post social la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti. “Perché i lavori del Progetto Polis - aggiunge - sono importanti ma i cittadini non possono pagare il prezzo dell’inefficienza. Il servizio postale è un diritto, non un favore. E nessuno deve essere lasciato solo di fronte a un disagio prevedibile. Vi aggiornerò passo dopo passo”.